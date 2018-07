Grosjean promete que Lotus vai melhorar em 2013

ENSTONE, INGLATERRA - O francês Romain Grosjean está otimista para a temporada 2013 da Fórmula 1 após renovar o seu contrato com a Lotus. Para ele, a equipe pode melhorar seu desempenho em relação ao último campeonato em que terminou na quarta colocação no Mundial de Construtores, com 303 pontos.

"Nós vamos tentar melhorar do quarto, com certeza", disse Grosjean, em entrevista ao site da revista Autosport. "Se fizermos tudo certo, não há razão para que não possamos fazer melhor do que isso. O carro estava bom este ano, os regulamentos não estão mudando muito, a equipe está trabalhando duro e eu estou realmente ansioso para ver o carro e ver o que ele pode oferecer", completou.

Grosjean também destacou que a temporada 2012 da Fórmula 1 foi de aprendizado para ele, que terminou o Mundial de Pilotos na oitava colocação, com 96 pontos. ""Nós aprendemos muito neste ano sobre o carro, os pneus, o ajuste de um carro de Fórmula 1", disse o francês.