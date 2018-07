Grosjean reclama da organização do GP da Itália após sofrer acidente no treino

O treino de classificação do GP da Itália de Fórmula 1, que estava marcado para as 9 horas (de Brasília), foi interrompido logo após o início depois do piloto francês Romain Grosjean sofrer um acidente.

Chovia no circuito de Monza quando os pilotos foram para a pista. E logo em sua primeira volta, o piloto da Haas perdeu o controle e se chocou com o muro. Revoltado com o ocorrido, Grosjean criticou a organização por liberar o início do treino.

"Não deveríamos ter ido para a pista. Sempre fui claro quanto a isto", lamentou o piloto francês, acrescentando que nada sofreu com o acidente. "O impacto não foi forte."

Uma bandeira vermelha foi acionada após o acidente. Pouco antes do reinício, porém, o carro de segurança foi à pista, checou as condições e a direção de prova optou pela paralisação. O treino seguirá interrompido até que as condições meteorológicas melhorem. Apenas oito pilotos tinham marcado tempo antes da batida do francês.