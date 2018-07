Grupo árabe-americano adquire 35% da equipe Lotus

Apesar da venda, o grupo segue no controle da equipe, liderada pelo presidente Gerard Lopez. Pelo acerto, o CEO da Genii Capital, Eric Lux, mantém seu assento no Conselho de diretores.

"Os resultados da Lotus continuaram a crescer neste ano. Esperamos pelo investidor certo, que ajudará a nos impulsionar na briga pelo título do Mundial de Construtores", afirmou Lux.

"Na Infinity Racing, encontramos um parceiro com as conexões certas, a expertise tecnológica e o alcance global no maiores mercados com o apoio necessário para atingir seus objetivos. Estamos ansiosos para trabalhar com eles", declarou.