Guilherme Salas comemora sua terceira pole na Stock Car: ‘Melhor classificação da minha vida’

A surpreendente pole position do jovem Guilherme Salas foi comemorada pelo piloto de 25 anos. Segundo ele, o treino classificatório deste sábado, 23, onde conquistou o primeiro lugar no grid da 10ª etapa da Stock Car, no Velocitta, foi o melhor de sua recente carreira na categoria.

“A classificação de hoje foi a melhor da minha vida”, celebrou Salas, que cravou a melhor volta com 1.31.702, apenas 8 milésimos à frente de Ricardo Zonta que ficou com o segundo lugar para a largada deste domingo, 24, às 13h. O Estadão transmite ao vivo todas as emoções das corridas.

O piloto que está em sua segunda temporada de Stock Car, venceu apenas uma corrida na categoria, na temporada 2020, e ocupa a 17ª sétima posição no campeonato de 2021. Na 9ª etapa, de Goiânia, Salas só conseguiu uma 20ª posição na corrida 1, e não chegou a completar a segunda prova.

“Na última etapa, em Goiânia, eu larguei em penúltimo e isso atrapalhou demais as nossas perspectivas naquela corrida. Acho que essa pole é para lavar a alma e mostrar que a gente está vivo nesse campeonato”, desabafou.

A esperança do jovem competidor vem baseada no grande dia no Velocitta, onde avançou ao Q3 depois de fazer o quinto tempo no Q1 e a quarta melhor volta no Q2. Guilherme Salas, inclusive, está com um componente diferente em seu carro que pode ter trazido sorte na etapa em Mogi Guaçu (SP).

O carro da KTF Sports que Salas dirige está, especialmente nesta etapa, com tons de rosa, uma homenagem ao Outubro Rosa, campanha de prevenção do câncer de mama, que acontece neste mês.

Com sorte ou não, o fato é que o piloto deixou para trás grandes nomes no treino classificatório deste sábado, como o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, que ficou com a 5ª posição, e o vice-líder, Daniel Serra, que não conseguiu passar para o Q3 e largará em 8º.

A líder da Stock Car 2021 por equipes, Eurofarma-RC, de Serra e Ricardo Maurício, também decepcionou e teve seus dois pilotos fora da fase final da classificação.

“Ficamos aquém do esperado, mas, eu sei que temos um bom carro. Precisamos trabalhar e resolver essa questão da velocidade. Além disso, a previsão para amanhã (domingo, 24) é de chuva e como só treinamos no seco, temos que estudar como será a corrida”, lamentou Daniel Serra.

Confira o grid da 10ª etapa da Stock Car 2021

1º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min31s702

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsports/Toyota Corolla) – 1min31s710

3º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min31s747

4º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min31s805

5º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min31s949

6º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min31s963

7º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min31s861

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min31s894

9º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min31s896

10º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min31s913

11º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s971

12º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min32s072

13º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min32s284

14º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s569

15º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min36s924

16º – Lucas Foresti (KTF Sport/Chevrolet Cruze) – 1min31s801

17º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s811

18º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min31s829

19º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s833

20º – Gaetano Di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s833

21º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min31s868

22º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s917

23º – Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min31s967

24º – Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) – 1min32s011

25º – Guga Lima (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min32s018

26º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min32s055

27º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min32s499

28º – Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min32s052

29º – Danilo Dirani (Scuderia CJ/Toyota Corolla) – 1min33s295

30º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – 1min33s708

31º – Tuka Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min34s005

Confira a classificação da Stock Car Pro Series 2021:

Piloto / Pontuação Acumulada / Com Descartes

1º - Gabriel Casagrande - 278 (271)

2º - Daniel Serra - 262 (249)

3º - Rubens Barrichello - 234 (232)

4º - Ricardo Maurício - 231 (228)

5º - Cesar Ramos - 218 (213)

6º - Ricardo Zonta - 210 (210)

7º - Átila Abreu - 205 (205)

8º - Thiago Camilo - 199 (199)

9º - Bruno Baptista - 184 (184)

10º - Allam Khodair - 171 (171)

11º - Diego Nunes - 165 (165)

12º - Marcos Gomes - 165 (165)

13º - Denis Navarro - 165 (161)

14º - Rafael Suzuki - 158 (158)

15º - Cacá Bueno - 138 (138)