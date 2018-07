Gutiérrez confirma saída da equipe Haas ao final da temporada

O mexicano Esteban Gutiérrez anunciou nesta sexta-feira pela manhã, antes do início da primeira sessão de treinos livres do GP do Brasil, que irá deixar a Haas ao final desta temporada da Fórmula 1. O piloto confirmou a saída por meio de um comunicado divulgado nas suas redes sociais, no qual revelou que pretende definir logo os seus planos para o futuro.

Gutiérrez foi contratado pela Haas para esta temporada de estreia da escuderia norte-americana na categoria máxima do automobilismo, depois de ter pilotado para a Sauber. Entretanto, ele não conseguiu somar nenhum ponto até aqui no campeonato deste ano, enquanto o francês Romain Grosjean, seu companheiro de equipe, já contabilizou 29.

O dinamarquês Kevin Magnussen, da Renault, vem sendo altamente cogitado para assumir o posto do piloto que será deixado pelo piloto mexicano para 2017, mas a Haas ainda não fez nenhum anúncio oficial de confirmação de sua dupla titular para a próxima temporada.

Gutiérrez, de 25 anos, irá completar 59 corridas na F-1 ao final desta temporada, sendo que o seu melhor resultado até aqui na elite do automobilismo foi um sétimo lugar no GP do Japão de 2013.

Agora de saída, o mexicano agradeceu pela oportunidade que ganhou de pilotar pela Haas e desejou sucesso à equipe em sua continuidade na categoria, assim como enfatizou: "Faltam duas corridas, nas quais desfrutarei de cada momento e seguirei lutando ao máximo. Agradeço profundamente a todos que me seguem, todos vocês sempre estarão em meu coração. Espero muito em breve poder dividir meu planos para o futuro. Um forte abraço".