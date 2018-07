Gutiérrez leva punição e cai para último no GP da Itália de Fórmula 1

Depois de fazer uma corrida sofrível, o mexicano Esteban Gutiérrez terminou o GP da Itália de Fórmula 1 com uma punição que o levou para a última colocação da prova. Ele caiu do 19º para o 20º lugar por um toque na Lotus do francês Romain Grosjean no Circuito de Monza.

Com desempenho discreto em toda a corrida, o piloto da Sauber acabou se complicando ao acertar o carro de Grosjean. Pelo toque, levou como punição o acréscimo de 20 segundos no seu tempo final da prova.

Assim, perdeu uma posição na classificação e caiu para a última colocação. Por consequência, o sueco Marcus Ericsson, da Caterham, ganhou uma posição na classificação e escapou do último posto da corrida.

Antes de Gutiérrez, o dinamarquês Kevin Magnussen foi punido nos instantes finais da prova. O piloto da McLaren se envolveu em um incidente com o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, e teve adicionado cinco segundos ao seu tempo final de corrida.

Desta forma, perdeu três preciosas posições na Itália. Caiu do 7º para o 10º lugar, desperdiçando pontos para sua equipe. Curiosamente, o dinamarquês já havia sofrido punição semelhante na etapa passada, na Bélgica. Lá saltou do 6º para o 12º lugar, ficando fora da zona de pontuação.

Confira a classificação final atualizada do GP da Itália:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

3º - Felipe Massa (BRA/Williams)

4º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

6º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

7º - Sergio Perez (MEX/Force India)

8º - Jenson Button (ING/McLaren)

9º - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

10º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren)

11º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

13º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

14º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

15º - Adrian Sutil (ALE/Sauber)

16º - Romain Grosjean (FRA/Lotus)

17º - Kamui Kobayashi (JAP/Caterham)

18º - Jules Bianchi (FRA/Marussia)

19º - Marcus Ericsson (SUE/Caterham)

20º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)