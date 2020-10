Há 43 anos, Niki Lauda conquistava seu segundo título da Fórmula 1

Há 43 anos, o piloto austríaco Niki Lauda conquistava seu segundo título da Fórmula 1. A vitória veio no GP dos Estados Unidos, durante a disputa do circuito de Watkins Glen. Restavam ainda mais duas corridas para o término do Mundial, mas cruzar a linha de chegada em quarto lugar foi suficiente para o então piloto da Ferrari garantir mais um troféu.

Na época, a pontuação era distibuída até o sexto colocado. Com o término da prova em quarto, Lauda somou três pontos e atingiu 72 no ranking geral. Nenhum outro piloto chegaria a essa marca na temporada. Mario Andretti até tentou, mas o segundo colocado no GP dos Estados Unidos totalizou 43 pontos e não pontuou mais nos dois GPs seguintes.

A conquista aconteceu um ano e dois meses após o grave acidente que Lauda se envolveu durante a disputa do GP da Alemanha, em Nurburgring. Na ocasião, seu carro pegou fogo. O austríaco sofreu uma série de queimaduras na cabeça e sequelas no peito. Seis meses mais tarde, ele estaria de volta às pistas. Dessa vez, para vencer o Mundial.

Ao término da temporada, Lauda deixou a Ferrari e migrou para a Brabham, escuderia pela qual disputou as temporadas de 1978 e 1979. Em 1980, o austríaco se afastou da liga, mas não em definitivo. Dois anos mais tarde, ele estaria de volta pela McLaren. Em 1984, Lauda conquistou mais um título da Fórmula 1 e no seguinte se aposentou.

Ao longo de sua carreira, o piloto disputou 177 GPs, venceu 25 e performou dentre os três melhores 52 vezes. O austríaco morreu em 2019, aos 70 anos, em decorrência de problemas renais. Ao todo, Lauda acumula três títulos da Fórmula 1.