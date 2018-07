Haas anuncia jovem indiano como novo piloto de desenvolvimento

A equipe Haas, da Fórmula 1, anunciou nesta quinta-feira mais um integrante do seu time de pilotos de desenvolvimento. Será o indiano Arjun Maini, que atuará ao lado do norte-americano Santino Ferrucci, anunciado no início da semana. Ambos vão competir na GP3 neste ano, ao mesmo tempo que atuarão pelo time da F-1.

Assim como Ferrucci, Maini vai atuar junto à equipe nos fins de semana de corrida nesta temporada, fará trabalho nos simuladores e ainda terá a chance de participar de treinos livres e testes ao longo do campeonato. A Haas não anunciou um calendário para a participação de ambos os pilotos na pista.

"Tudo que fiz no automobilismo até hoje foi buscando me tornar um piloto de Fórmula 1 e esta oportunidade me coloca um passo à frente para tentar atingir esta meta", declarou o indiano de 19 anos. "Estou ansioso para aprender, compreender e viver a experiência dentro de uma equipe de F-1."

Maini se destacou no mundo do automobilismo ao vencer concurso de pilotos organizado pela equipe Force India em 2011, chamado "Um em um Bilhão". O objetivo da disputa era encontrar jovens talentos. O time indiano da Fórmula 1 acabou não contratando o piloto.

Antes da chegada de Maini à F-1, somente dois pilotos do seu país disputaram corridas na categoria: Narain Karthikeyan e Karun Chandhok. Somente Karthikeyan conseguiu somar pontos, na temporada 2005.