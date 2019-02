Haas apresentará carro na quinta; Red Bull marca lançamento para dia 13

A Fórmula 1 começa a mostrar sua cara para a temporada 2019, com as equipes apresentando seus carros a partir dos próximos dias para a disputa do campeonato, com início previsto para o GP da Austrália, em 17 de março. E, nesta segunda-feira, Red Bull e Haas anunciaram a data de lançamento dos seus bólidos.

Sob grande expectativa, o lançamento do novo carro da Red Bull, o RB 15, está marcado para 13 de fevereiro. Após 12 anos parceria com a Renault, o que rendeu quatro títulos consecutivos de pilotos e construtores - 2010, 2011, 2012 e 2013, todos com o alemão Sebastian Vettel -, a equipe agora passa a ter a Honda como fornecedora de motores.

Para esta temporada, a Red Bull, que não revelou detalhes do novo carro e do evento de lançamento, vai ter como titulares o holandês Max Verstappen e o francês Pierre Gasly, que vai substituir Daniel Ricciardo, novo piloto da Renault.

Já a Haas será a primeira equipe a apresentar seu carro para 2019 após anunciar que o lançará na quinta-feira. O time norte-americano está indo para a terceira temporada com a mesma dupla de pilotos, formada pelo dinamarquês Kevin Magnussen e pelo francês Romain Grosjean. Já o brasileiro Pietro Fittipaldi aparece será piloto reserva e de testes.

Quatro dias depois da Haas, na próxima segunda-feira, a Toro Rosso vai lançar oficialmente seu novo modelo. A Renault será a terceira equipe, a revelar seu carro, no dia 12, enquanto a Racing Point (antiga Force India) apresentará sua nova identidade no mesmo dia da Red Bull, assim como a Mercedes - 13 de fevereiro.

A McLaren optou por realizar a revelação no dia 14, um dia à frente da Ferrari e quatro dias antes do início dos testes da pré-temporada no circuito de Barcelona, na Espanha. A Alfa Romeo (antiga Sauber), por sua vez, anunciou que esperará até a manhã do primeiro dia de testes - 18 de janeiro - para retirar oficialmente as capas do seu modelo de 2019, no pit lane de Barcelona. A Williams é a única equipe do grid da Fórmula 1 que ainda não definiu a data de apresentação do carro para a temporada 2019.