Haas confirma permanência de Grosjean e Magnussen para a temporada de 2020

A equipe Haas confirmou nesta quinta-feira, dia do início dos trabalhos no circuito de Marina Bay para o GP de Cingapura, a manutenção da sua dupla de pilotos titulares, formada pelo francês Romain Grosjean e pelo dinamarquês Kevin Magnussen, para a temporada de 2020 da Fórmula 1.

Assim, os dois formarão parceria na equipe norte-americana pelo quarto ano consecutivo, sendo que o próximo campeonato será o quinto da jovem escuderia na F-1. Grosjean está junto com o time desde o início desta trajetória, aberta em 2016, enquanto Magnussen foi contratado para defendê-lo a partir de 2017.

Juntos, os dois somaram um total de 166 pontos pela Haas ao longo de suas temporadas, sendo que em 2018 a mesma terminou o Mundial de Construtores em quinto lugar, com 93 pontos. "Com Romain Grosjean e Kevin Magnussen competindo para a equipe em 2020, nós continuamos com uma escalação de pilotos que nos oferece uma sólida plataforma para continuar i nosso crescimento", disse Guenther Steiner, chefe da Haas, ao celebrar a permanência da dupla para a próxima temporada, por meio de um comunicado.

Com a confirmação dos dois pilotos, o alemão Nico Hülkenberg também viu se fechar uma porta para a sua continuidade na F-1 em 2020. O experiente competidor de 32 anos vai deixar a Renault após o fim desta temporada e procura lugar em uma outra equipe para poder seguir no grid da categoria.

A Haas ocupa apenas a penúltima posição do Mundial de Construtores de 2019, com 26 pontos, à frente apenas da Williams, que contabiliza somente um ponto na lanterna.

A oficialização da permanência de Grosjean e Magnussen aconteceu um dia antes do início dos treinos livres do GP de Cingapura, cuja primeira sessão está marcada para começar às 5h30 (de Brasília) desta sexta-feira. A classificação para o grid ocorrerá às 10 horas de sábado, enquanto a largada da corrida será às 9h10 de domingo.

Confira como está o cenário da F-1 em relação às duplas de pilotos para 2020:

Mercedes - Lewis Hamilton (ING) e Valtteri Bottas (FIN)

Ferrari - Sebastian Vettel (ALE) e Charles Leclerc (MON)

Red Bull - Max Verstappen (HOL) e piloto a confirmar entre Alexander Albon (TAI) e Pierre Gasly (FRA)

McLaren - Carlos Sainz (ESP) e Lando Norris (ING)

Renault - Daniel Ricciardo (AUS) e Esteban Ocon (FRA)

Toro Rosso - Daniil Kvyat (RUS) e piloto a confirmar entre Albon e Gasly

Racing Point - Sergio Pérez (MEX) e Lance Stroll (CAN)

Alfa Romeo - Kimi Raikkonen (FIN) e Antonio Giovinazzi (ITA)

Haas - Kevin Magnussen (DIN) e Romain Grosjean (FRA)

Williams - George Russell (ING) e piloto a confirmar