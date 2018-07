Haas mira disputa no pelotão intermediário para a estreia na Fórmula 1 Faltando exatos dois meses para o início da temporada 2016 da Fórmula 1, a Haas trabalha em ritmo acelerado para a sua estreia no grid, sonhando em ser competitiva e até em lutar por pontos na sua primeira temporada. O chefe da equipe norte-americana, Guenther Steiner, revelou ter esperança de ver os seus carros no meio do pelotão no GP da Austrália, marcado para 20 de março, em Melbourne.