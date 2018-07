Hamilton admite 'frustração' após erro na troca de pneus

"Foi uma corrida bastante agitada. Foi difícil tentar definir o melhor momento para trocar os pneus para pista seca pelo intermediário, e nós tivemos um atraso nisso. Mas é assim que as coisas acontecem às vezes. Hoje (domingo) não foi perfeito, decidir usar os pneus slick é sempre um risco e os outros pilotos conseguiram antes do que nós", afirmou.

O desempenho de Hamilton também foi prejudicado pela forte chuva que caiu no circuito de Sepang e tornou a prova imprevisível. Tanto que o piloto da McLaren acabou atrás de dois carros teoricamente inferiores ao dele: Fernando Alonso, da McLaren, foi o primeiro e Sergio Perez, da Sauber, o segundo.

"No geral, perdemos algum tempo nos pit stops e acabei saindo da briga por causa disso. Mas, no final, foi um final de semana positivo e eu não estou tão frustrado. Meu objetivo para a temporada era sempre ser consistente. Fiz isso em 2007 (quando terminou o Mundial em segundo, atrás de Kimi Raikkonen) e espero fazer de novo", comentou.

Companheiro de Hamilton, Jenson Button também não saiu satisfeito de Sepang. Depois de vencer a etapa australiana, o inglês foi apenas o 14.º colocado neste domingo e lamentou o acidente com Narain Karthikeyan, da Hispania, que era retardatário. Na ocasião, ele precisou parar nos boxes para trocar o bico de seu carro.

"Hoje (domingo) foi um dia muito difícil. Basicamente tudo que tinha para dar errado durante a corrida aconteceu. E isso foi só uma das coisas. Tive muitos problemas quando perdi o bico do carro no começo. Eu tive que segurar a traseira, não consegui diminuir o carro e toquei no Karthikeyan, o que foi um pouco frustrante", declarou.