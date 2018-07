Hamilton admite que não tem mais chances de título A 62 pontos do novo líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton admitiu que não tem mais chances de título na atual temporada da Fórmula 1. O piloto da McLaren ocupa a quarta colocação geral, com 153 pontos, contra 215 de Sebastian Vettel, vencedor do GP da Coreia do Sul, neste domingo.