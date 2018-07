Hamilton admite que rodada na pista impediu a vitória em Interlagos

Lewis Hamilton não escondeu a decepção por chegar em segundo no GP do Brasil de Fórmula 1, neste domingo. Superado pelo companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, no autódromo de Interlagos, o piloto inglês admitiu que sua rodada no meio da prova custou a eventual vitória, que o deixaria em situação confortável na briga pelo título, faltando apenas uma corrida para o fim do campeonato.

Líder do Mundial de Pilotos, Hamilton largou em segundo lugar, atrás somente de Rosberg, mas apresentava melhor rendimento e se aproximava do alemão quando rodou na pista, parou na área de escape e perdeu tempo. Como consequência, Rosberg abriu nova vantagem e não foi mais alcançado. "Acho que, no limite, a rodada me custou a vitória", avaliou o piloto, que vinha reduzindo a diferença para o rival antes da rodada.

Ao retornar para a pista, Hamilton exigiu grande ritmo e praticamente acabou com a vantagem de 5s8 de Rosberg, sem sucesso. "Eu estava muito mais rápido e naquela volta eu estava um segundo mais veloz que ele", lamentou Hamilton. Ele atribuiu a rodada ao desgaste dos pneus antes de sua segunda parada. "Eu iria para os boxes para fazer a troca no final daquela volta e não tinha mais nada nos pneus", justificou. "Foi culpa minha."

Insatisfeito com o resultado da corrida, Hamilton teve ainda poucos motivos para comemorar no pódio quando o brasileiro Nelson Piquet fez uma brincadeira envolvendo a sua namorada. "Sempre tive uma inveja de você, não só pelo seu estilo de pilotar mas também por causa da sua namorada", afirmou o ex-piloto, destacado para fazer as entrevistas logo após o GP.

Sem esconder o constrangimento, o namorado da cantora Nicole Scherzinger ficou sem palavras. E só respondeu às perguntas de Piquet depois das questões feitas a Nico Rosberg e o brasileiro Felipe Massa no pódio.

TÍTULO

Ao ser superado por Rosberg neste domingo, Hamilton viu a diferença na classificação geral cair de 24 para 17 pontos. Apesar disso, o inglês segue com vantagem em busca do bicampeonato. Se terminar em segundo no GP de Abu Dabi, que distribui pontuação dobrada, leva o título, independentemente do resultado do companheiro de Mercedes.