Hamilton admite queda na Áustria e promete compensar em Silverstone Depois da performance irregular na Áustria, Lewis Hamilton conta com o apoio da torcida para se redimir no GP da Inglaterra, no tradicional Circuito de Silverstone, no fim de semana. O piloto inglês busca a inspiração na corrida do ano passado, quando venceu e contou com o abandono do alemão Nico Rosberg para iniciar sua escalada rumo ao bicampeonato.