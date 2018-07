Hamilton afirma não temer problemas técnicos na Mercedes

Nem Nico Rosberg e nem Daniel Ricciardo. O maior obstáculo de Lewis Hamilton nesta temporada foi o motor Mercedes. Perto de faturar o bicampeonato na Fórmula 1, o inglês revelou nesta quarta-feira que sua maior preocupação no campeonato foram as oscilações do seu carro, que lhe custaram pontos preciosos nas três corridas em que não chegou até a bandeirada final.

"O mais difícil neste ano foi enfrentar os problemas do carro. Não completei algumas provas por causa disso", disse o piloto, tentando minimizar as falhas técnicas. Ele garante que o medo de novos problemas não o preocupa às vésperas das duas últimas corridas do ano, que vão decidir o título, no Brasil, no domingo, e em Abu Dabi, no dia 23. "Não fico pensando muito nisso. Conto com o apoio da minha família, dos amigos, da equipe."

Hamilton, contudo, admite que as falhas prejudicaram seu desempenho na primeira metade do campeonato. "Claro que tivemos grandes problemas no primeiro semestre, com questões de confiabilidade. Os problemas nos pegaram de surpresa. Mas estamos melhorando, e a segunda metade do campeonato foi bem melhor."

Mais tranquilo com o confiabilidade do carro, o piloto está atento com o outro obstáculo no seu caminho rumo ao bicampeonato: Nico Rosberg. Hamilton, que enfrenta o companheiro de equipe desde a adolescência, reconhece que o alemão tem muito potencial e é séria ameaça a eventual conquista do título deste ano.

"Eu o conheço há muito tempo e sei que ele é muito forte. Ele está sempre atacando. Espero que continua assim porque é o melhor para ele", declarou o inglês, que se diz pronto para os novos embates na pista. "Sempre estou preparado. Penso nisso para estar sempre um passo à frente, para me precaver. O que espero dele é que ele venha com tudo, como sempre."