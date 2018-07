Hamilton afirma que será difícil bater Red Bull na Índia O britânico Lewis Hamilton avaliou nesta sexta-feira que será praticamente impossível superar os pilotos da Red Bull na sessão de classificação do GP da Índia, neste sábado, no Circuito Internacional de Buddh. Após os treinos livres, liderados por Sebastian Vettel e Mark Webber, o piloto da McLaren admitiu que a sua meta para o sábado é conseguir um lugar na segunda fila do grid de largada.