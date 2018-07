Hamilton afirma ter relação especial com o GP do Brasil

Ainda na briga pelo título do Mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton chega ao GP do Brasil, que acontecerá no dia 7 de novembro, precisando de um bom resultado. A 21 pontos do líder Fernando Alonso (231 a 210), o piloto da McLaren revelou ter uma relação especial com o circuito de Interlagos, onde acontecerá a prova.

"Eu sempre tenho uma experiência única no Brasil. No meu primeiro ano na Fórmula 1, eu batalhei com muitos carros, mas terminei em sétimo, perdendo o título mundial. No ano seguinte, tive outra corrida difícil, mas consegui ficar em quinto na última volta e fui campeão. Ano passado, fomos mal nos treinos, comecei em 17º e terminei em terceiro, em uma das melhores corridas da minha carreira", lembrou Hamilton.

A duas etapas para o final da temporada, Hamilton admitiu a dificuldade em conquistar o título por conta da diferença de pontos e da condição de seu carro, que, segundo ele, é mais lento que o de seus concorrentes da Ferrari e da Red Bull. No entanto, o campeão de 2008 afirmou que ainda não está "pensando tanto assim" na conquista deste ano e que precisa focar primeiro no GP do Brasil.

"Vamos ao Brasil sabendo que não temos o carro mais rápido, mas temos um pacote decente que deve funcionar bem. Sei que o campeonato está no pensamento de todos no momento, mas eu não estou pensando nele tanto assim. Preciso de um bom resultado no Brasil para levar a briga para Abu Dabi, esta é minha prioridade", afirmou o piloto inglês.