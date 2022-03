Hamilton aponta 'problemas maiores' da Mercedes na F-1; Verstappen comemora bom início

O primeiro treino classificatório da temporada da Fórmula 1 terminou de maneira frustrante para Lewis Hamilton. Quinto colocado no grid do GP do Bahrein, marcado para este domingo, o atual vice-campeão já está apontado problemas em sua Mercedes, como fez em algumas ocasiões no ano passado, mas, dessa vez, garante que a situação dará mais trabalho para ser resolvida.

"Tivemos problemas muito, muito menores durante o ano passado. Estamos enfrentando problemas maiores neste ano, e tudo o que tentamos para consertar não faz efeito. Mas parece que haverá uma solução a longo prazo. Então, nada será feito de imediato", afirmou o britânico em entrevista após a corrida.

Leia Também Leclerc relembra passado recente difícil para Ferrari na F1 e celebra pole no Bahrein

Além da quinta colocação de Hamilton, a Mercedes viu George Russell, novo integrante da equipe, ficar com o nono lugar do grid. Já Valtteri Bottas, que trocou a montadora alemã pela Alfa Romeo, ficou em sexto, logo atrás do ex-companheiro. Enquanto isso, Ferrari e Red Bull dominaram as primeiras posições do grid. A equipe italiana tem Charles Leclerc na pole position e Carlos Sainz em terceiro, enquanto a equipe britânica celebrou o segundo lugar de Verstappen e o quarto de Sergio Pérez.

"Esses caras (Sainz e Perez) estão indo embora. Nós não estamos na briga com eles", brincou Hamilton. "Eles estavam um segundo à nossa frente ontem pelo ritmo da corrida, então minhas batalhas são com os caras de trás, provavelmente, mas, é claro, vou tentar ser o mais rápido que puder para chegar na frente. Como eu disse, o desempenho deles está bem acima do nosso", completou.

Ainda que a Ferrari tenha mostrado sua força com dois pilotos no pódio, as expectativas da Red Bull e do atual campeão Max Verstappen continuam altas. Derrotado por Leclerc nos treinos classificatórios, o holandês de 24 anos está otimista quanto à possibilidade de tomar a primeira posição durante a corrida no domingo.

"Acho que temos um bom carro, um bom carro de corrida. Foi um bom começo para uma nova era. Foi uma batalha muito acirrada com Carlos e Charles", disse Verstappen, mostrando-se satisfeito com o desempenho. "A Ferrari está muito perto e vai ser uma batalha muito dura, mas estou animado", completou.

O Grande Prêmio do Bahrein, etapa inaugural da temporada 2022 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, com largada marcada para o meio-dia.