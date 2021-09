Hamilton aposta na estratégia para superar Verstappen e crê em início 'divertido'

Ficar apenas 0s038 atrás de Max Verstappen no treino classificatório para o GP da Holanda deixou o inglês Lewis Hamilton confiante em superar o piloto da Red Bull e manter a liderança do Mundial de Fórmula 1. Ele aposta num início "divertido" de prova em Zandvoort. A Mercedes vai tentar ganhar na "estratégia."

"Sem dúvida, vai ser difícil amanhã", reconheceu Hamilton após a qualificação. "Acho que Max e sua equipe foram mais rápidos do que nós no longo prazo, não é uma pista que você pode ultrapassar, então terá de ser na estratégia amanhã e como você pode utilizar os pneus", revelou a estratégia, Hamilton.

"A volta (melhor da classificação), particularmente o segundo e terceiro setores, foram realmente no limite. Não havia pista sobrando e fiquei muito, muito feliz com isso. É ótimo termos conseguido chegar tão perto porque, obviamente, eles avançaram bastante em um ponto no ritmo. Mas ainda acho que se tivéssemos outra sessão, todos iríamos mais rápido e acho que teria mais tempo para buscar."

A ideia da Mercedes é "buscar" a ultrapassagem na largada ou tentar andar colada em Verstappen para "vencer" a Red Bull não boxes. "O início será divertido", prevê o inglês, confiante na manutenção da liderança.

São somente três pontos de vantagem na liderança, o que obriga Hamilton a não ficar atrás de Verstappen pela manutenção da primeira colocação. A estratégia de troca de pneus será de "enganar" a equipe rival sobre uma ou duas trocas.

"Acho que, se conseguirmos ter o mesmo ritmo na corrida, e optarmos por um pit stop, Max precisa tomar uma decisão: ele vai para um pit stop ou vai para duas paradas? E acho que podemos jogar as duas estratégias amanhã, então você tem dois carros que podem ser totalmente diferentes."