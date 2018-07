Hamilton aprova desempenho e vê Mercedes competitiva

"No geral foi um dia bom, talvez, o mais calmo", disse o campeão mundial de 2008, minimizando até o problema que teve com a sua Mercedes no final do segundo treino livre, quando ficou com o carro atolado em uma caixa de brita.

Para avaliar as possibilidades da Mercedes para o restante do fim de semana, Hamilton lembrou o resultado do alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, que terminou a sexta como o terceiro piloto mais rápido, atrás apenas de Sebastian Vettel e Mark Webber, ambos da Red Bull.

"Eu estou feliz onde estamos e ver Nico em terceiro lugar na tabela de tempos mostra que estamos bastante competitivos. Isso é um reflexo de um grande trabalho que toda o pessoal tem feito na fábrica e aqui na pista. Eu estou ansioso para o resto do fim de semana", disse.