Hamilton aprova segundo lugar no grid, mas critica carro O inglês Lewis Hamilton liderou o treino deste sábado quase até o final, mas na última volta foi ultrapassado pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que, com o tempo de 1min38s481, garantiu a pole position do GP de Abu Dabi de Fórmula 1. Na segunda posição do grid, com 1min38s622, o piloto da McLaren comemorou o resultado, mas reclamou de seu carro, que, segundo ele, esteve "sem direção" em alguns momentos.