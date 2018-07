Hamilton aproveita chuva e abandono de Vettel para vencer e virar líder na Alemanha

Em corrida marcada por chuva tardia, Lewis Hamilton venceu o GP da Alemanha, em Hockenheim, e recuperou a liderança do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. O britânico, que no fim da prova resistiu até a ataques de seu colega de Mercedes, Valtteri Bottas, agora tem 188 pontos no campeonato, 17 a mais do que Sebastian Vettel, da Ferrari - ele liderava a prova até a 52ª volta, mas saiu da pista e viu a chance de vitória acabar na brita.

Ameaça durante toda a corrida, a chuva começou a cair de forma discreta na 46ª volta, duas depois de Hamilton fazer a primeira parada dele para trocar pneus. A carga de água aumentou o suficiente para atrapalhar a condução de Vettel, que perdeu o controle do carro e acabou batendo.

O piloto alemão já venceu o GP da Alemanha quando ele foi disputado em Nürburgring, mas segue sem triunfar em Hockenheim. Indiferente a Vettel, muitos torcedores alemães comemoraram o abandono do compatriota, manifestando torcida para a montadora Mercedes, fundada e sediada no país.

A CORRIDA

Azarado no treino de classificação, disputado neste sábado, quando um problema hidráulico impediu que ele conseguisse mais do que a 14ª colocação no grid de largada, Hamilton não teve dificuldade para ultrapassar seus adversários até a 14ª volta, quando ganhou a quinta posição de Kevin Magnussen, da Haas. A partir daí, porém estavam à frente dele com boa vantagem Max Verstappen, da Red Bull, Bottas e os carros da Ferrari.

Kimi Raikkonen fazia prova discreta até aparecer na primeira posição após trabalho nos boxes dos dois carros da Ferrari. Com Sebastian Vettel em segundo lugar naquele momento, a equipe tentou ser discreta ao sugerir que o finlandês cedesse a ponta para o companheiro, ordem cumprida a contragosto.

O australiano Daniel Ricciardo tentava fazer prova de recuperação, depois de largar em 19º lugar por causa de troca de componentes do motor na sexta-feira, mas um problema mecânico o obrigou a abandonar a prova na 29ª volta, em um momento em que a corrida parecia caminhar para um desfecho sem muitas emoções.

Quando a chuva começou, porém, alguns pilotos, como Charles Leclerc, da Sauber, e Max Verstappen, da Red Bull, tentaram aproveitar a oportunidade para colocar pneus intermediários, mas a tática se mostrou frustrada em um primeiro momento. O holandês até voltou para os boxes e colocou pneus lisos de novo, mas a chuva aumentou muito pouco depois, para o azar do holandês.