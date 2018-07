Hamilton bate Rosberg e termina dia em primeiro na Alemanha

A segunda parte da disputa interna desta sexta-feira entre os pilotos da Mercedes foi vencida por Lewis Hamilton. O piloto inglês superou o alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, e terminou o dia como o mais rápido no circuito de Hockenheim ao liderar o segundo treino livre para o GP da Alemanha.

O resultado foi uma resposta de Hamilton após Rosberg liderar a atividade inicial da décima etapa da temporada 2014 da Fórmula 1. Assim, o inglês se deu melhor ao registrar o tempo de 1min18s341 terminando a sexta-feira na frente do alemão, que marcou 1min18s365, o que lhe assegurou a segunda colocação.

A disputa entre Rosberg e Hamilton deve ser a tônica em mais um fim de semana da temporada, que vem sendo dominada pela Mercedes, ainda mais com a proximidade dos dois pilotos na classificação do Mundial de Pilotos - o alemão lidera o campeonato com 165 pontos, apenas quatro a mais do que o inglês.

O australiano Daniel Ricciardo ficou bem próximo aos pilotos da Mercedes no segundo treino livre e garantiu a terceira colocação com a sua Red Bull ao fazer o tempo de 1min18s443. Ele foi seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que foi o quarto mais rápido em Hockenheim, com 1min18s887.

O dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min19 ao fazer 1min18s960, o que lhe garantiu a quinta colocação. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, acabou sendo o sexto mais rápido do segundo treino livre, com o tempo de 1min19s024.

O brasileiro foi seguido pelo inglês Jenson Button, da McLaren, o sétimo colocado. E a relação dos dez mais rápidos do segundo treino livre no circuito de Hockenheim foi completada, em ordem, pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e pelo finlandês Valtteri Bottas, da Williams.

Os pilotos voltam a entrar no circuito de Hockenheim às 6 horas (de Brasília) deste sábado, quando será realizado o terceiro treino livre. A definição do grid do GP da Alemanha está marcado para as 9 horas deste sábado, no mesmo horário da largada da corrida no domingo.