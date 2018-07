Hamilton bate Rosberg por 0s007 e é pole em Cingapura

O inglês Lewis Hamilton conquistou neste sábado a pole position do GP de Cingapura, realizado no circuito de rua de Marina Bay. No treino de classificação, o piloto da Mercedes foi o mais rápido na terceira e decisiva fase da atividade e garantiu o primeiro lugar no grid de largada ao registrar uma volta em 1min45s681.

Assim, Hamilton conquistou a sua sexta pole position na temporada 2014 da Fórmula 1 e segue na perseguição ao alemão Nico Rosberg na luta pelo título do Mundial de Pilotos - depois de vencer o GP da Itália, o inglês diminuiu a diferença para 22 pontos (238 a 216) na disputa com o líder do campeonato.

Se depender do treino de classificação, aliás, a luta entre os dois pilotos da Mercedes deverá ser, mais uma vez, bastante acirrada. Afinal, Hamilton faturou a pole position neste sábado, mas com uma vantagem mínima, de 0s007 para Rosberg, que garantiu o segundo lugar do grid do GP de Cingapura ao marcar a sua melhor volta em 1min45s688.