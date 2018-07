Hamilton bate Vettel e lidera 1º treino livre na Malásia Lewis Hamilton voltou a superar Sebastian Vettel neste início de temporada da Fórmula 1. O inglês desbancou o atual bicampeão na noite desta quinta-feira (manhã de sexta em Kuala Lumpur) e foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Malásia, no circuito de Sepang.