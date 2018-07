Hamilton celebra 'dia maravilhoso' e vê vitória na Hungria como um bônus à equipe

O inglês Lewis Hamilton celebrou a vitória de ponta a ponta no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo e disse que o triunfo no circuito de Hungaroring foi um bônus para ele e para a Mercedes já que a Ferrari costuma se dar bem no traçado em Budapeste.

+ Bottas lamenta incidentes no final da corrida: 'Não vejo nada de positivo'

"É excelente vencer a corrida de ponta a ponta", celebrou o piloto, que também venceu o GP da Alemanha na última semana. "Esse estímulo vai durar por um longo tempo com nosso time. Que dia maravilhoso, que carro ótimo. Fizemos um ótimo trabalho e viemos aqui com a Ferrari voando", completou.

A segunda vitória seguida de Hamilton e a quinta nesta temporada na Fórmula 1 aumentou a vantagem dele na liderança do Mundial de Pilotos. Agora, o piloto da Mercedes lidera com 213 pontos, e vê o rival Sebastian Vettel, segundo colocado, ficar mais distante, com 189.

Além disso, o bom resultado em Budapeste também serve para quebrar um certo domínio de Vettel no traçado de Hungaroring, onde o alemão venceu nos últimos dois anos seguidos e que costuma ser favorável à Ferrari. Neste domingo, Vettel terminou a prova na segunda posição e o finlandês Kimi Raikkonen fechou o pódio.

"Nós viemos para cá sabendo que a Ferrari seria realmente rápida neste fim de semana, então, definitivamente, encaramos sair com esses pontos como um bônus", afirmou Hamilton, que ainda enalteceu a força da Mercedes e pediu que o ritmo seja mantido na segunda metade do campeonato.

"Vou celebrar com a equipe. Estou realmente feliz com a forma como as duas últimas corridas foram fortes", comentou. "Gratidão por todos os esforços do time. Temos que nos manter forte na próxima metade", concluiu.

A Fórmula 1 para por quase um mês para o recesso do verão europeu. A próxima etapa, a 13ª do campeonato, será o GP da Bélgica, no dia 26 de agosto.