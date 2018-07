Hamilton celebra vitória e exalta estratégia da McLaren Após superar imprevistos no carro e desbancar a Red Bull, o inglês Lewis Hamilton vibrou com a vitória no GP da China, neste domingo, no circuito de Xangai. O piloto da McLaren faturou seu primeiro triunfo na temporada da Fórmula 1 e interrompeu a hegemonia de Sebastian Vettel, vencedor das duas primeiras provas do ano.