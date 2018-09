Hamilton celebra 'volta mágica' que valeu pole position em Cingapura

O piloto Lewis Hamilton comemorou a pole position garantida no GP de Cingapura de Fórmula 1, em treino de classificação disputado neste sábado, no circuito de Marina Bay. Logo na primeira tentativa no Q3, o britânico da Mercedes cravou a melhor volta dele na atividade e não foi superado pela concorrência.

"Foi uma dura sessão de classificação. Eu senti essa volta como se fosse mágica. Não sei da onde ela saiu. Quero agradecer todo nosso time, todos estão trabalhando muito duro para tirar um algo a mais e, desta vez, consegui pelo menos nessa volta fazer tudo certo", disse Hamilton após garantir a pole position, a 79ª dele na carreira.

O melhor desempenho dos carros da Ferrari nos treinos livres durante o fim de semana, na sexta-feira e neste sábado, tiraram parte da esperança do piloto britânico em conseguir a pole. "Eu estava nervoso para essa classificação porque não sabia se a gente tinha o ritmo, a gente estava meio segundo atrás deles (Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen) e eu não acreditei que conseguiria tirar isso", revelou.

Diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff rasgou elogios ao piloto tetracampeão do mundo. "Ele é um excepcional indivíduo e um excepcional piloto. Só ele vai saber o que ele fez naquela volta. Ele estava explicando para os engenheiros e pedi para me mostrar no monitor. Foi surreal", comentou o dirigente.

Hamilton lidera o Mundial de Pilotos, com 256 pontos, 30 a mais do que Vettel, que vai largar no terceiro lugar - Max Verstappen, da Red Bull, vai sair em segundo. O GP de Cingapura, o 15ª de um calendário que prevê 21 corridas, vai ter início às 9h10 deste domingo.