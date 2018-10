Hamilton chega em 4º no GP do México e garante o pentacampeonato na F-1

Lewis Hamilton não desperdiçou a segunda chance e sacramentou neste domingo o pentacampeonato na Fórmula 1, ao chegar em quarto lugar no GP do México, no Circuito Hermanos Rodríguez. Com uma atuação cautelosa, o piloto da Mercedes fez a sua parte para garantir o título, como fizera em 2008, 2014, 2015 e 2017. O vencedor da prova foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que já vinha dominando o fim de semana.

O piloto inglês já poderia ter sacramentado o título na corrida passada, nos Estados Unidos, mas uma combinação de resultados impediu sua festa. O triunfo foi adiado para este domingo, com duas etapas de antecipação. Hamilton poderia ter chegado até em 7º para garantir o penta. Ao alemão Sebastian Vettel, único que poderia evitar o título do rival, só uma vitória interessava.

O piloto da Ferrari cruzou a linha de chegada em segundo lugar, atrás somente de Verstappen, que obteve sua quinta vitória na F-1, a segunda na temporada. O finlandês Kimi Raikkonen chegou em terceiro e garantiu uma dobradinha da equipe italiana no pódio.

O mais novo pentacampeão da F-1 assegurou a conquista com uma corrida cautelosa, com apenas um erro, sem maiores consequências. Saindo em terceiro no início, pulou para primeiro na largada. Mas evitou atritos com Verstappen e cedeu a posição. Oscilou entre sexto e quarto durante a prova para somar os pontos necessários para faturar o troféu de 2018.

Além dele, somente outros dois pilotos já somaram cinco títulos: o argentino Juan Manuel Fangio e o alemão Michael Schumacher, que chegou a sete conquistas e é o recordista da F-1.

A CORRIDA - Superado pelos carros da Red Bull ao longo de todos os treinos, Hamilton tentar dar o troco na largada deste domingo. Com uma forte arranque, ele deixou o terceiro posto e os rivais para trás e chegou a figurar em primeiro antes de ser superado por Verstappen. Ricciardo, Vettel e Bottas vinham logo atrás. Numa breve confusão no pelotão intermediário, Alonso foi atingido por um pedaço de uma das Force India e precisou abandonar a corrida de forma precoce.

Mas o rompante de Hamilton não durou muito. Ele e o seu companheiro de equipe abriram a primeira rodada de pit stop logo na 12ª volta. O inglês voltou em 5º e Bottas, em 8º. Com pneus supermacios, o líder do campeonato já começava a pressionar os rivais. Vettel estava na ponta e Raikkonen, logo atrás, tentava conter as investidas dos adversários da Mercedes e Red Bull.

A estratégia não deu certo porque Raikkonen perdeu posições em seguida. E Vettel precisou ir aos boxes, na 17ª volta. Estava em primeiro, voltou à pista em 4º. A corrida, então, perdeu em movimentação nas trocas de posição. Verstappen liderava, seguido de Hamilton, Ricciardo, Vettel e Bottas. O alemão precisava vencer a corrida para evitar o título do britânico.

O equilíbrio entre as três equipes se manteve inalterado até a 39ª volta, quando Vettel elevou o nível e ultrapassou o rival Hamilton e assumiu o segundo lugar. Os dois já sofriam com os desgaste dos seus pneus. Por conta disso, o inglês cometeu erro no 47º giro e saiu da pista, assustando a torcida.

Em seguida, Vettel partiu para os boxes para colocar os pneus ultramacios, na 48ª volta. Retornou para a pista em 3º, atrás somente dos carros da Red Bull. Hamilton fez o mesmo e voltou no 5º posto. Entre os dois estava Kimi Raikkonen.

Sem sofrer ameaças, o inglês ganhou uma posição sem fazer esforço quando Daniel Ricciardo abandonou com problemas no motor de sua Red Bull. Ele cedeu o segundo posto para Vettel e o safety car virtual chegou a ser ativado. O alemão, contudo, não conseguia se aproximar do holandês, que exibia vantagem de até 15 segundos na ponta.

Com tranquilidade, Verstappen sacramentou a vitória e Hamilton até desacelerou nas últimas curvas antes de levar a bandeirada que garantiu o seu pentacampeonato.

Os pilotos voltam a pista daqui a duas semanas para a disputa do GP do Brasil, no dia 11 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.