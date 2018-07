Hamilton comanda dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre na Áustria

O inglês Lewis Hamilton comandou a primeira sessão dos treinos livres para o GP da Áustria nesta sexta-feira e fechou a atividade com o melhor tempo ao cravar 1min04s839. Seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, ficou com a segunda colocação, apenas 0s127 atrás.

O resultado inicial é o prenúncio de uma escrita que tem sido mantida no circuito em Spielberg nos últimos anos. Desde 2014 a Mercedes tem sido soberana na casa da Red Bull. No ano passado, Bottas fez a pole e venceu a etapa.

Na atual temporada, no entanto, Hamilton não deu chances aos oponentes. Embalado pela vitória no GP da França há duas semanas ele reinou na pista. A Red Bull e a Ferrari se intercalaram atrás das Mercedes. No início até esboçaram fazer frente à equipe de Hamilton. Na parte final, no entanto, os dois pilotos do carro prateado sobraram no treino inicial.

O holandês Max Verstappen ficou em terceiro lugar, com 0s233 de desvantagem em relação o líder. O alemão Sebastian Vettel foi o quarto colocado à frente do australiano Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen fechou a lista dos seis primeiros.

A primeira sessão da Áustria aconteceu sem sobressaltos. O francês Romain Grosjean, da Haas, que ainda não pontuou na temporada, fez o sétimo melhor tempo. Ele ficou à frente do compatriota Esteban ocon, da Force India. A nona colocação foi do surpreendente monegasco Charles Leclerc. Ele conseguiu colocar a Sauber na lista dos dez mais rápidos da manhã, terminando à frente de outro francês, Pierre Gasly, da Toro Rosso.

A novidade na atividade foi a presença do polonês Roberto Kubica na Williams na vaga do russo Sergey Sirotkin. Foi a primeira vez que Kubica pilotou na temporada. No entanto, não conseguiu fazer boas voltas e ficou em último na atividade.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para a pista em Spielberg ainda nesta sexta-feira, no segundo treino livre, marcado para começar as 10h (de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre será às 7h e o classificatório, às 10h. No domingo, a corrida terá largada às 10h10.