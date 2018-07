Hamilton comemora corrida de recuperação: 'Muito feliz pelo sétimo lugar'

Depois de ter feito um péssimo treino classificatório, o inglês Lewis Hamilton comemorou a sétima colocação no GP de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo. Isso porque o piloto da Mercedes largou em 13º lugar e conseguiu ganhar seis posições em uma das etapas mais complicadas de conseguir fazer ultrapassagens.

"Estou muito, muito feliz que conseguimos chegar em sétimo. Os estrategistas disseram que a décima colocação provavelmente seria o máximo que conseguiria hoje. Então me sinto ótimo por ter superado essa meta", comentou.

Apesar de ter entrado para a zona de pontuação, Hamilton viu Vettel vencer a etapa e abrir 25 pontos de vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. "Mesmo assim consegui marcar seis pontos. Tentei de tudo para ultrapassar o Carlos (Sainz) no final da prova, mas foi impossível. O importante é que estamos na briga e ainda faltam 14 corridas até o término da temporada", comentou.

O companheiro de Hamilton na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, não teve o que comemorar, apesar de ter ficado na quarta colocação. Isso porque ele largou em terceiro e perdeu a briga pelo pódio para o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

"Foi uma semana longa, trabalhamos duro, então é decepcionante ficar fora do pódio. Fiquei preso no tráfego (de retardatários), enquanto Daniel correu livre antes da parada nos boxes. A Ferrari estava muito forte no final de semana e, por alguma razão, o carro deles parece mais fácil de pilotar, então temos trabalho a fazer", comentou.