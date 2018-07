Hamilton comemora pole, mas admite ameaça da Ferrari na Espanha

O inglês Lewis Hamilton faturou a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1, no treino classificatório deste sábado, nos arredores de Barcelona. Mas, ao fim da sessão, admitiu que largar na frente é apenas o primeiro passo para tentar superar a Ferrari na "dura" corrida que deve ter pela frente no domingo.

"Será uma corrida muito complicada para nós. Quando você observa o quão perto estão as equipes de nós, é questão de milésimos", disse o tricampeão, preocupado principalmente com a largada. Ele terá o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, logo ao seu lado. "Será uma longa reta até a primeira curva, então terei que fazer uma boa largada."

Hamilton alertou também para o forte vento que atinge o circuito catalão, localizado na pequena cidade de Montmeló. "Venta muito aqui. De curva a curva, algumas vezes você freia exatamente no mesmo ponto, mas sai de traseira por causa da força do vento. Pode ser complicado para nós."

Afora a preocupação, o inglês disse estar satisfeito com o rendimento da Mercedes na Espanha, depois de um desempenho frustrante na última etapa, na Rússia. "Estou super orgulhoso por termos feito a pole hoje", comentou Hamilton, que faturou a terceira pole em cinco etapas do Mundial de F-1 deste ano.