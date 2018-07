Hamilton comemora pole position em treino 'emocionante'

Em sua última volta no treino deste sábado, com o cronômetro já zerado, Lewis Hamilton conseguiu fazer 1min45s681 e conquistou a pole position do GP de Cingapura de Fórmula 1. Assim, ele superou seu companheiro na equipe Mercedes, o alemão Nico Rosberg, por apenas 0s007. "Foi uma das sessões de classificação mais emocionantes que me lembro", comemorou o inglês, após ficar na liderança do grid.

"Fiquei surpreso ao ver como todo mundo ficou tão perto, a Red Bull e a Ferrari foram rápidas o dia inteiro, e foi realmente divertido fazer parte dessa sessão", disse Hamilton, que, por isso mesmo, prevê uma "corrida difícil" neste domingo. "Estou do lado limpo da pista, então espero por uma largada limpa e uma boa prova", completou o vice-líder do campeonato - está 22 pontos atrás de Rosberg.

Para Rosberg, o sentimento foi de frustração, ao ser superado por Hamilton dessa maneira no treino de classificação. "Quando fiquei sabendo que Lewis teve uma vantagem tão pequena, pensei: ''Droga''", contou o alemão, que lidera o campeonato e vai largar em segundo lugar neste domingo. "Ainda é uma boa posição para começar a corrida e estou concentrado em fazer uma boa largada", avisou.