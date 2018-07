Hamilton comemora a vitória tranquila: 'Sempre sob controle'

Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá de ponta a ponta neste domingo e interrompeu a série de vitórias de seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg. Depois de subir no degrau mais alto do pódio em três de quatro etapas, o inglês teve a sequência interrompida pelo alemão, que venceu as últimas duas, inclusive a polêmica em Mônaco.

"Eu precisava disso? Acho que sim", comentou o líder do campeonato no início da entrevista. Hamilton venceu a prova com tranquilidade sem sofrer ameaças. "Não senti que tinha o equilíbrio mais confortável do carro, geralmente saía de frente. Mas não me senti muito sob pressão. Nico estava rápido, mas a corrida sempre esteve sob controle. Tinha um pouco mais de tempo no meu bolso para tirar quando eu precisava. Então nunca foi nada tão sério", comentou.

A vitória ampliou a vantagem de Hamilton sobre Rosberg na liderança do Mundial. Agora o inglês soma 151 pontos contra 134 de seu companheiro de equipe. "Toda vez que viemos para cá temos um apoio incrível dos fãs. Obrigado, tiro meu chapéu para vocês", elogiou Hamilton, que conquistou a quarta vitória no GP do Canadá.

Rosberg não teve chances de atrapalhar a corrida de Hamilton. Nas voltas finais, chegou a tirar um pouco a diferença, mas não houve tempo para ultrapassá-lo. "Eu tentei pressionar feito louco, tentei pressionar, mas ele não cometeu nenhum erro", comentou o alemão. "Foi uma boa corrida. Infelizmente, não consegui alcançar a vitória. A segunda colocação continua OK", completou.