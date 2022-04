Hamilton confia em pódio no GP da Austrália de F-1; Albon é punido

A quinta colocação no grid de largada do GP da Austrália foi vista positivamente por Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes afirmou que a escolha por estratégias corretas durante a corrida da madrugada deste domingo poderá render um pódio a ele. Também na terceira fila está George Russell, companheiro de Mercedes de Hamilton, que ficou em sexto no Q3 deste sábado. A dupla conquistou a melhor posição de largada da equipe nesta temporada.

"Eu avalio que fizemos um excelente qualificatório para estarmos nesta posição porque tivemos problemas maiores nos treinos livres. Na última volta, tive a sensação de que eu estava mais para dentro e acabei perdendo um pouco de aderência e não pude maximizar, mas ainda estou feliz com a colocação. O contexto significa que temos uma boa luta pela frente e há um pódio em potencial, quem sabe? Eu irei apenas lutar o máximo que puder, tentar dar meu melhor", disse Hamilton.

O piloto britânico contou com duas boas notícias para a largada neste domingo. A primeira, é o nono lugar de Carlos Sainz, a outra é o perigo de penalidade para Sergio Perez, da Red Bull, que ficou em terceiro no grid.

Esta foi a primeira vez em toda a era híbrida da Fórmula 1 que Lewis Hamilton não conquistou a pole position em Melbourne, foram seis poles seguidas de lá para cá. Também é a primeira vez que Hamilton fica fora do Top 3 no GP da Austrália desde 2010, quando ele corria pela McLaren.

Companheiro de equipe de Hamilton, George Russell também comentou sobre as expectativas para a corrida em Melbourne. O piloto da Mercedes declarou que o novo carro ainda tem sido um desafio para os pilotos da equipe.

"Amanhã acho que ainda estaremos aprendendo, tentando entender o carro. Não fizemos um classificatório perfeito, ainda está chacoalhando muito e o desempenho nas curvas rápidas está limitado", disse Russell, que mostrou certa surpresa com o desempenho da McLaren neste sábado, ficando em quarto lugar na largada com o bom desempenho de Lando Norris. Daniel Ricciardo será o sétimo no grid.

Alexander Albon é punido por pane seca no treino classificatório da F-1

O piloto tailandês Alexander Albon, da Williams, que ficou em 16º lugar na classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1, acabou desclassificado pelos comissários por não ter como fornecer a amostra de combustível de um litro após a disputa da sessão. O classificatório foi disputado na madrugada deste sábado.

O fato de não haver a quantidade de combustível suficiente em seu tanque para análise deixou o carro da Williams sob alvo de investigação. A menor quantidade de combustível daria uma suposta vantagem de desempenho ao piloto deixando o carro mais leve.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não conseguiu coletar a quantidade necessária de combustível. De acordo com os comissários, foi possível retirar apenas 330ml do tanque da Williams. De acordo com o regulamento técnico da F-1, os carros precisam ter um litro mais a quantidade necessária para que consigam chegar aos boxes.

Apesar de ter perdido o seu 16º lugar, ele não está impedido de correr a prova. Com a punição, ele vai largar na última colocação do grid de largada ou do pit lane. A corrida acontece na madrugada deste domingo, pelo horário de Brasília, em Melbourne.