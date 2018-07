Hamilton confia que mudanças na F-1 'freiem' Red Bull

LONDRES - Depois de quatro títulos consecutivos na Fórmula 1, tanto entre os construtores como entre os pilotos, com Sebastian Vettel, a Red Bull pode finalmente ter um grande obstáculo para sua hegemonia em 2014. Na próxima temporada, a categoria terá um novo regulamento técnico com mudanças importantes, talvez a maior delas em relação aos motores, o que pode colocar a equipe austríaca em igualdade com as outras.

Pelo menos é nisso que confia o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. "Se tivesse uma evolução em relação ao carro desse ano, então seria muito difícil bater a Red Bull. Estou feliz que vá começar tudo do zero novamente, senão seriam cinco, seis, sete títulos mundiais (para a Red Bull)", disse, em entrevista reproduzida nesta segunda pela Autosport.

Hamilton acredita que as dificuldades em se adaptar às novas regras, principalmente aos motores V6 Turbo, que substituirão os V8 Aspirados utilizados até 2013, nivele o campeonato. O piloto também não mostrou preocupação com as mudanças, que deverão premiar quem conseguir economizar mais combustível durante as provas.

"Não estou preocupado porque é exatamente o que eu estava fazendo esse ano. Será muito similar no ano que vem e você também terá que tomar cuidado com os pneus", comentou. "Talvez haja mais economia de combustível, mas é assim que pilotamos de qualquer forma. Vamos experimentar coisas nos simuladores e vamos precisar nos adaptar."

Apesar de todas as alterações, Hamilton confia que os pilotos se adaptarão rapidamente aos novos carros, como em 2009, quando o regulamento também foi mudado drasticamente. "A mudança com o KERS e tudo mais foi muito fácil. Novamente, nós testamos com o simulador e chegamos para a primeira corrida com o melhor pacote", lembrou.