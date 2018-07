Hamilton conquista a quarta pole do ano no Bahrein

O inglês Lewis Hamilton segue imbatível nos treinos de classificação da temporada 2015 da Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Mercedes conquistou a sua quarta pole position no ano, dessa vez no GP do Bahrein, ao dominar as atividades no circuito de Sakhir, sendo o mais rápido nas três fases da atividade que definiu o grid de largada.

O resultado levou Hamilton a encerrar um jejum, pois ele nunca havia conquistado uma pole position do GP do Bahrein, embora tenha vencido a prova do ano passado. Neste sábado, porém, foi diferente, com o inglês, atual campeão da Fórmula 1 e líder do Mundial de Pilotos, garantindo o primeiro lugar.

Piloto mais rápido no treino livre que antecedeu a sessão classificatória, Hamilton foi soberano na definição do grid. Após liderar a primeira e a segunda fase da atividade no circuito de Sakhir, o inglês manteve o ritmo na etapa decisiva e garantiu a pole position com o tempo de 1min32s571.

Neste domingo, Hamilton terá a companhia de Sebastian Vettal, da Ferrari, na primeira fila. O alemão foi o único piloto a desbancar o inglês nesta temporada ao vencer o GP da Malásia, a segunda prova do campeonato, e neste sábado garantiu o segundo lugar no grid com o tempo de 1min32s982.

A segunda fila do grid também com pilotos da Mercedes e da Ferrari. Pole position nas duas etapas anteriores do GP do Bahrein, o alemão Nico Rosberg, que fracassou na tentativa de bater Hamilton, foi apenas o terceiro mais rápido, com 1min33s129, no treino de classificação. Ele vai largar à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, o quarto, com 1min33s227.

Eles são seguidos pelos dois pilotos da Williams. O finlandês Valtteri Bottas foi quem se deu melhor e garantiu o quinto lugar do grid do GP do Bahrein com o tempo de 1min33s381. Já o brasileiro Felipe Massa vai largar da sexta posição após marcar 1min33s744.

A lista dos dez primeiros colocados no grid no circuito de Sakhir é completada pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, pelo alemão Nico Hulkenberg, da Force India, pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, e pelo francês Romain Grosjean, da Lotus.

O brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, garantiu a 12ª colocação no grid de largada do GP do Bahrein, atrás do mexicano Sergio Perez, logo à frente do sueco Marcus Ericsson, seu companheiro de equipe, e do espanhol Fernando Alonso, da McLaren, o 14º colocado. O holandês Max Verstappen foi outro piloto eliminado na segunda fase do treino de classificação, em que Hamilton também foi o mais rápido.

O inglês Jenson Button vai largar da última posição após voltar a sofrer com os problemas na sua McLaren. Ele nem conseguiu registrar voltas na primeira fase do treino de classificação, em que Hamilton foi o mais rápido, enquanto Pastor Maldonado, Daniil Kvyat, Will Stevens e Roberto Merhi também acabaram sendo eliminados.

O GP do Bahrein, a quarta etapa da temporada 2015 da Fórmula 1, será disputada neste domingo, a partir das 12 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min32s571

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min32s982

3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min33s129

4) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min33s227

5) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min33s381

6) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min33s744

7) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min33s832

8) Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min34s450

9) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min34s462

10) Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min34s484

11) Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min34s704

12) Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min34s737

13) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min35s034

14) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min35s039

15) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - 1min35s103

16) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min35s677

17) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - 1min35s800

18) Will Stevens (GBR/Marussia) - 1min38s713

19) Roberto Merhi (ESP/Marussia) - 1min39s722

20) Jenson Button (GBR/McLaren) - sem tempo