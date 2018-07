Hamilton crê em corrida mais 'viva' em Mônaco neste ano Conhecida por ser uma das corridas mais difíceis do calendário da Fórmula 1, com poucos pontos para ultrapassagens, o GP de Mônaco pode ser diferente com as mudanças na regra nesta temporada. De acordo com Lewis Hamilton, da McLaren, os novos pneus, aliados ao uso do Kers (sistema de recuperação de energia cinética) e da asa móvel, tornarão a prova mais "viva".