Hamilton critica pneus da Pirelli: 'É um desastre'

"Os pneus duros e superduros são um desastre. Não dá para dirigir com eles", criticou o único piloto que desbancou o líder do campeonato Sebastian Vettel neste ano. "Eu não sei porque eles trouxeram estes pneus. Os anteriores eram muito bons", completou.

Apesar dos pneus e do sexto tempo no primeiro treino livre do dia, Hamilton manteve a confiança para a corrida de domingo. "Acho que continuamos tão competitivos quanto antes, mas isso não significa que estamos perto deles [dos favoritos da Red Bull]. Sem dúvida, eles ainda têm o carro mais rápido", admitiu.

Jenson Button, nono e quarto colocado nos treinos do dia, evitou fazer projeções sobre a disputa. Apenas reclamou do desequilíbrio do seu carro. "Eu simplesmente não tenho equilíbrio no carro e estou longe de melhorar esta situação neste momento", criticou o piloto.