Hamilton culpa início ruim por quinto lugar na Alemanha

NURBURG - O inglês Lewis Hamilton foi apenas o quinto colocado no GP da Alemanha de Fórmula 1, realizado neste domingo. O piloto da Mercedes não repetiu o grande desempenho do sábado, quando foi o mais rápido do treino classificatório, e, mesmo largando na pole position, acabou fora do pódio. Segundo ele, a queda de rendimento foi resultado de um péssimo início de prova.

"Esta foi uma corrida realmente difícil para nós hoje (domingo). Eu não tive um bom começo e a Red Bull estava muito mais rápida na pista, me deixando para trás em terceiro. Nós realmente sofremos com o segundo jogo de pneus, que acabou comprometendo o resto da minha corrida", analisou.

Apesar das lamentações, Hamilton evitou críticas à equipe. "É uma pena porque a equipe está trabalhando muito e fazendo um grande trabalho. Claramente conseguimos um bom carro por alguma razão, não funciona nestas condições de calor. Vamos continuar trabalhando e podemos comemorar o fato de termos conseguido recuperar a quinta colocação com uma boa estratégia e grandes pit stops."

Companheiro de Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg também decepcionou e, depois de vencer o GP da Inglaterra, no último domingo, ficou apenas na nona colocação em Nurburgring. "O carro não estava bom para pilotar hoje. Sofremos muito com os pneus traseiros e por isso não conseguimos nos aproximar do pelotão da frente. Ainda assim, fui bem quando mudei os pneus e pude forçar até o fim para somar pontos", comentou.