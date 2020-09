Hamilton dá o troco em Bottas e é o melhor do dia nos treinos livres na Itália

Em mais uma atividade com amplo domínio dos dois carros da Mercedes, o inglês Lewis Hamilton deu o troco no finlandês Valtteri Bottas e conseguiu nesta sexta-feira o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para o GP da Itália, a oitava etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1, e de quebra de todo o dia de testes para a corrida no circuito de Monza. Com 1min20s192, o hexacampeão mundial superou o melhor colocado da sessão da manhã, que foi seu companheiro de equipe.

Com o tempo obtido na melhor de suas 32 voltas na atividade da tarde, Hamilton bateu Bottas por 0s262 (1min20s454). No primeiro treino, disputado mais cedo nesta sexta-feira, o finlandês registrara 1min20s703, de modo que o britânico foi o mais rápido do dia.

Leia Também Com Bottas na frente, Mercedes faz dobradinha no primeiro treino livre na Itália

Duas surpresas apareceram logo atrás das Mercedes. Depois de enfrentar problemas de potência, o britânico Lando Norris fez uma simulação de classificação nos minutos finais e colocou a McLaren em terceiro com o tempo de 1min21s089. Em quarto ficou o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, que está embalado pela grande performance alcançada no GP da Bélgica da semana passada.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o quinto colocado e decepcionou ao fechar a sexta-feira 1s036 mais lento que a Mercedes de Hamilton. Carlos Sainz Jr. foi o sexto com a outra McLaren, à frente do russo Daniil Kvyat, com a segunda AlphaTauri no Top 10, enquanto que o canadense Lance Stroll, com a Racing Point, terminou uma posição atrás.

A Ferrari, depois do vexame de ficar abaixo dos 10 primeiros colocados no primeiro treino livre, foi um pouco melhor na segunda sessão. O monegasco Charles Leclerc conseguiu se colocar na nona posição e o alemão Sebastian Vettel, mesmo com o susto sofrido no fim da atividade ao rodar na curva Di Lesmo, foi o 12.º. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, fechou o Top 10.

Os pilotos voltarão a acelerar em Monza neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Itália será às 10h10 do domingo.