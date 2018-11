Hamilton desbanca Ferrari e é o mais rápido do último treino livre em Abu Dhabi

Mesmo depois de garantir o pentacampeonato da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton segue dominando a temporada 2018 da categoria. Neste sábado, o piloto "voou" no circuito de Yas Marina, desbancou os dois carros da Ferrari e cravou o melhor tempo do último treino livre para o GP de Abu Dhabi, etapa final do calendário, que acontece no domingo.

Hamilton garantiu o título há duas etapas, no México, mas isso não impediu que vencesse o GP do Brasil e despontasse como favorito também nos Emirados Árabes Unidos. Neste sábado, ele acelerou para cravar a melhor marca do treino e do fim de semana até o momento, ao completar o percurso em 1min37s176.

De quebra, Hamilton desbancou a Ferrari mais uma vez e viu Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel ficarem para trás no treino. Em clima de despedida da equipe, já que vai para a Sauber em 2019, Raikkonen foi o segundo mais rápido do dia, com 1min37s464, enquanto o vice-campeão Vettel terminou em terceiro, com 1min37s587.

Companheiro de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas terminou em quinto, com 1min37s933, entre os dois carros da Red Bull. Max Verstappen marcou 1min37s747 e foi o quarto, enquanto Daniel Ricciardo foi o sexto, com 1min38s090. O australiano foi novamente prejudicado por um problema em seu carro e precisou abandonar a atividade antes do fim.

Esta também é a última prova de Ricciardo pela Red Bull, já que em 2019 ele vai para a Renault. Mas ninguém vive clima de despedida maior do que o espanhol Fernando Alonso em Abu Dabi, afinal, depois de 18 anos, ele vai abandonar a Fórmula 1. Neste sábado, o bicampeão mundial sofreu com o fraco rendimento de sua McLaren e foi somente o 16.º, com o tempo de 1min39s974.

O treino também ficou marcado pelo acidente de Charles Leclerc. Futuro piloto da Ferrari, o monegasco perdeu o controle de sua Sauber na curva e acertou a traseira no muro. No mesmo local, seu futuro companheiro Vettel também deu um susto posteriormente, mas recuperou o controle do carro antes de provocar um acidente.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam à ação no circuito de Yas Marina ainda neste sábado, às 11 horas (de Brasília), para a disputa do treino de classificação. O GP de Abu Dabi, última etapa do calendário, está marcado para domingo, às 11h10.