Hamilton desbanca Ferrari e fatura pole no GP da China

Sem repetir o desempenho dos treinos livres, o brasileiro desperdiçou a chance de superar Alonso pela quinta vez seguida em treinos classificatórios, o que seria um feito inédito. Massa vinha desbancando o espanhol desde o GP dos Estados Unidos, no fim de 2012. Na sequência, foi mais rápido no Brasil e nas duas primeiras etapas deste ano.

Enquanto Massa tinha dificuldade para equilibrar o duelo com Alonso, Hamilton brilhava no treino classificatório deste sábado. Ele liderou as três sessões do qualificatório e não deu chance aos rivais. Nico Rosberg, seu companheiro de Mercedes e vencedor da corrida chinesa em 2012, obteve o quarto lugar no grid.

Longe de repetir o bom ritmo da Mercedes, a Red Bull decepcionou na pista chinesa. Com uma estratégia mais cautelosa, de poupar pneus, a equipe só colocou Sebastian Vettel entre os dez primeiros, depois de faturar uma dobradinha no GP da Malásia, há três semanas. O alemão apostou nos pneus médios no Q3 para largar em vantagem no domingo. Com compostos mais resistentes, o tricampeão deve demorar mais para fazer o primeiro pit stop.

Seu companheiro de equipe, Mark Webber, teve desempenho inferior. Foi apenas o 14º mais rápido do treino, sem avançar para a briga pela pole, no Q3. Para piorar, teve um problema na pressão do combustível e terminou a sessão com o tanque vazio. Punido, terá que largar da 22ª e última colocação do grid.

A corrida na China será disputada a partir das 4 horas deste domingo (horário de Brasília).

Confira o grid de largada no GP da China:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus)

3.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

4.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

5.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari)

6.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus)

7.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso)

8.º - Jenson Button (ING/McLaren)

9.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

10.º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber)

11.º - Paul di Resta (ESC/Force India)

12.º - Sergio Perez (MEX/McLaren)

13.º - Adrian Sutil (ALE/Force India)

14.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams)

15.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

16.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

17.º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

18.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia)

19.º - Max Chilton (GBR/Marussia)

20.º - Charles Pic (FRA/Caterham)

21.º - Giedo van der Gaarde (HOL/Caterham)

22.º - Mark Webber (AUS/Red Bull)