Hamilton desbanca rivais no 2º treino, mas não é o mais rápido do dia em Portugal

Lewis Hamilton dominou o segundo treino livre do GP de Portugal de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, na cidade de Portimão, nesta sexta-feira. Mas, curiosamente, não cravou o melhor tempo do dia na sessão. Com 1min19s837, o piloto inglês foi o mais veloz do treino, mas não do dia. A melhor marca foi registrada por seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, ainda na primeira sessão, com 1min19s648.

Apesar disso, Hamilton mostrou evolução em relação ao treino que abriu o dia, quando foi apenas o quinto mais rápido, com 1min19s967. No segundo treino, o inglês fez sua melhor volta com pneus macios, geralmente mais rápidos que os mais duros. E mostrou novamente a força da Mercedes.

No entanto, a Red Bull também demonstrou potência neste primeiro dia de atividades em Portimão. Max Verstappen foi o segundo mais veloz nas duas sessões desta sexta. E terminou o dia como o segundo mais rápido, com 1min19s673, registrado na abertura dos trabalhos. No segundo treino, marcou 1min19s980, deixando Bottas para trás. O finlandês anotou 1min20s181.

O bom desempenho dos pilotos da Mercedes e de Verstappen esquentam novamente a disputa entre a equipe alemã e a Red Bull, que vêm concentrando as atenções neste início de temporada. Hamilton venceu a primeira corrida do ano, enquanto o rival holandês levou a melhor na segunda. Portimão, que recebe a terceira etapa do ano, deve ser o palco do desempate.

Já a Ferrari e a Alpine exibiram visível evolução em comparação ao treino que abriu o dia. O espanhol Carlos Sainz Jr. registrou o quarto melhor tempo, com 1min20s197. E seu companheiro na equipe italiana, o monegasco Charles Leclerc, foi o sétimo, com 1min20s360. O resultado mostrou uma inversão de resultados em comparação ao primeiro treino, quando Leclerc foi o mais veloz, com o quarto posto.

A Alpine foi ainda melhor. Colocou seus dois pilotos entre os seis mais rápidos do segundo treino. O veterano Fernando Alonso foi o quinto, com 1min20s220, seguido pelo francês Esteban Ocon, com 1min20s235. Na primeira sessão, a melhor posição do time foi o 10º posto, com o piloto da França.

O Top 10 do segundo treino contou ainda com o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, com 1min20s418; o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, com 1min20s427, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, com 1min20s516.

Os pilotos voltam para a pista na manhã deste sábado para o terceiro treino livre, às 8 horas (horário de Brasília). Mais tarde, às 11h, será realizado o treino classificatório. E, no mesmo horário, no domingo, será dada a largada para o GP de Portugal.