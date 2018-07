Hamilton diz esperar mais evolução do carro da McLaren

Depois da vitória na China, Hamilton assumiu a segunda colocação do campeonato, com 47 pontos, 21 atrás do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que ganhou as provas na Austrália e na Malásia. Mas o piloto inglês sabe que a McLaren ainda está um pouco atrás da rival, sem contar uma possível evolução de outras fortes equipes, como Ferrari e Mercedes.

"Ainda temos muito trabalho a fazer para nos igualarmos à Rede Bull. Não me entenda mal, nós fizemos um trabalho inacreditável, mas precisamos ir para o GP da Turquia com melhorias se quisermos continuar brigando pelas primeiras posições", avisou Hamilton, lembrando que a concorrência é grande na Fórmula 1. "E sabemos que as outras equipes não vão ficar paradas."

Apesar de fazer o alerta, Hamilton tratou de elogiar o trabalho feito pela McLaren até agora, principalmente no GP da China. "Tivemos um bom carro e uma boa estratégia na corrida, mas também fomos agressivos e nos mantivemos no limite durante a prova. Os mecânicos e o pessoal do pit stop foram perfeitos e os engenheiros foram brilhantes", agradeceu.