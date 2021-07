Hamilton diz que batida não diminui vitória e incomoda Verstappen com comemoração

De volta ao posto mais alto do pódio da Fórmula 1 após cinco corridas, Lewis Hamilton comemorou muito a vitória deste domingo no GP da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, tanto pelo fim do jejum quanto por ter vencido em seu país natal. A vitória veio após polêmica batida em Max Verstappen logo na primeira volta. Ao fim da corrida, Hamilton afirmou que o incidente não desvaloriza o triunfo, enquanto o holandês alega que foi desrespeitado pelo na comemoração.

O acidente ocorreu ainda na primeira volta, após Hamilton esbanjar agressividade nas primeiras curvas do traçado, tentando superar Verstappen. Depois de várias investidas para cima do líder, a roda dianteira esquerda da Mercedes bateu na traseira direita do carro da Red Bull e o holandês foi jogado para fora da pista, sem condições de continuar a correr. "Eu o enganei, movi para a direita para aquela lacuna e eu estava bem ao lado dele, mas eu pude ver que ele não iria recuar. Nós entramos no canto e colidimos", explicou Hamilton.

Punido em dez segundos pelo episódio que custou a saída de Verstappen, o britânico chegou a cair para a quarta colocação, mas conseguiu passar Sergio Pérez, Valtteri Bottas e, enfim, Charles Leclerc, para vencer a prova. O enredo emocionante deu ainda mais valor ao fim do jejum.

Questionado se a batida tirava o brilho da vitória, Hamilton foi direto: "Honestamente, não tira. Isso é corrida. Há muito espaço na pista para a gente se locomover e eu tenho conseguido há muito tempo não colidir com ninguém". "Claro, esse nunca é o jeito que eu quero ganhar uma corrida, mas essas coisas acontecem. Eu só espero que ele esteja bem. Estou ansioso para muito mais corridas", completou.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021