Hamilton diz que briga pelo título ainda está aberta

Sorte brilha para Alonso e espanhol vence na Coreia do Sul

"Não é impossível. Nós continuaremos forçando e mantendo a pressão como aconteceu hoje. Coisas podem acontecer", declarou o piloto da McLaren, se referindo aos abandonos dos rivais da Red Bull, favoritos na Coreia. "Ferrari e Fernando [Alonso] são muito rápidos, mas não são inalcançáveis", ponderou.

Com a segunda posição no pódio, Hamilton chegou aos 210 pontos e encostou em Webber (220) e no novo líder Alonso (231). "Estou muito feliz por somar pontos depois de algumas corridas decepcionantes. No entanto, nosso carro ainda não é o mais rápido. Vamos trabalhar agora para reduzir essa diferença para os líderes antes da corrida no Brasil".