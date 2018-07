Hamilton diz que McLaren pode bater Red Bull na Coreia

Faltando apenas três etapas para o final da temporada, a Red Bull parece ser a equipe a ser batida na Fórmula 1. A escuderia, do líder Mark Webber e do terceiro colocado Sebastian Vettel, tem andado mais rápido em quase todas as provas. No entanto, apesar de admitir a superioridade dos rivais, o piloto inglês Lewis Hamilton afirmou que ela "não é tão grande assim" e que a McLaren pode levar vantagem no GP da Coreia do Sul, que acontece no domingo.

"Acho possível (vencê-los na Coreia do Sul), tudo é possível, e acho que é evidente que nós, como um time, assim como a Ferrari, estamos trabalhando duro porque não acho que a diferença (da Red Bull para as outras equipes) seja tão grande, então não é impossível", declarou Hamilton, nesta quinta-feira, no estreante circuito de Yeongam, que recebe a etapa da Coreia do Sul.

Hamilton está em quarto lugar no campeonato, com 192 pontos. A liderança é do australiano Mark Webber, com 220, enquanto o outro piloto da Red Bull, o alemão Sebastian Vettel, aparece em terceiro, com 206. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, também está nessa briga, ocupando a segunda posição, também com 206 pontos. Por isso tudo, aumenta a importância do GP da Coreia do Sul, que pode trazer algumas definições na luta pelo título da temporada.