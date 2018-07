Hamilton diz que Mercedes tem o 2.º melhor carro da Fórmula 1

BRACKLEY - O terceiro lugar conquistado no GP da Malásia, disputado no último domingo, deixou Lewis Hamilton animado. O piloto inglês avaliou que a prova mostrou que a Mercedes tem o segundo melhor carro da Fórmula 1, pior apenas do que o da Red Bull. "Somos a segunda melhor equipe", disse, em entrevista ao site da revista Autosport.

Para Hamilton, o resultado do GP da Malásia poderia ter sido ainda melhor se a Mercedes tivesse adotado outra estratégia na corrida. O inglês revelou que precisou economizar combustível, o que o impediu de acompanhar o ritmo de Sebastian Vettel e Mark Webber, os dois primeiros colocados da prova no circuito de Sepang.

"Infelizmente, nós não tínhamos combustível suficiente no carro, mais do meu lado. Eu estava economizando combustível desde a volta 25 e foi uma tarefa impossível desafiar aqueles à frente", disse. "Tenho certeza que se estivéssemos todos no mesmo nível de combustível, teria sido uma situação diferente, por isso estou confiante", completou.

Assim, Hamilton acredita que logo poderá conquistar a primeira vitória pela Mercedes. "Eu acho que demonstrou que se continuarmos indo na direção que estamos tomando, então há uma possibilidade de que possamos vencer uma corrida em algum momento deste ano", afirmou.

Após a disputa de duas etapas, o campeonato da Fórmula 1 é liderado por Vettel, com 40 pontos, enquanto Hamilton é o quarto, com 25. O GP da China, próxima corrida da temporada 2013, será disputada no dia 14 de abril no circuito de Xangai.